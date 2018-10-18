Этот психологический тест расскажет секреты вашего подсознания. Ответьте честно, что вы увидели первым на изображении? Ниже прочтите свой результат.

Что вы увидели здесь в первую очередь?

Огромную морду льва

Пора бить тревогу. Срочно отдохните! Вы достигли той самой критической точки, когда стрессы и усталость способны нанести огромный вред вашему организму. Поберегите себя и побалуйте.

Вам сейчас очень полезно будет посмотреть на бегущую воду, огонь, послушать расслабляющую музыку. Ну и, конечно же, выспаться!

Множество отдыхающих львов

Все в порядке. Ваш организм вполне справляется с существующим положением дел. До критической точки вам еще далеко.

Вам сейчас полезны усиленные занятия спортом, прогулки на свежем воздухе и общение с домашними питомцами (гладьте своего пушистого любимца как можно чаще). Если у вас нет домашнего питомца, то вполне подойдут и чужие.

Пройдите также другой психологический тест, который расскажет вам много нового. А этот простой тест позволит вам узнать о том, как вы ведете себя в неблагоприятных обстоятельствах. Посмотрите также на то, как вы держите телефон - это может много рассказать о вашем характере.