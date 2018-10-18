США атаковала загадочная болезнь [ Редактировать ]
В Соединенных Штатах Америки набирает обороты редкая инфекционная болезнь - острый вялый миелит, заявили специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний США, пишет "Зеркало Недели".
Заболевание поражает центральную нервную систему у детей и может вызвать пожизненный паралич. Острый вялый миелит - редкая болезнь, напоминающая полиомиелит. Впервые рост числа заболевших зафиксировали в США в 2014 году.
По состоянию на октябрь 2018 года в стране зафиксировано уже 127 случаев заболевания в 22 штатах: преимущественно на западном побережье, в штатах Вашингтон и Орегон. Все заболевшие - дети до 18 лет, средний возраст - четыре года.
В тоже время в Украине вспыхнули смертельные болезни.
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