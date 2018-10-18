Корь в Украине: в прикарпатском селе заболели десятки детей [ Редактировать ]
В селе Петранка Ивано-Франковской области заболели сразу 53 ребенка. Все они – от 5 до 13 лет.
"Причиной вспышки кори стал ряд грубых нарушений, которые в срочном порядке должен исправить департамент здравоохранения области", - сообщает УНН со ссылкой на Минздрав Украины.
Из 53 детей, заболевших корью, 43 проходят лечение в местной амбулатории, а 10 - были госпитализированы в инфекционное отделение районной больницы в состоянии средней тяжести.
Согласно заключению комиссии причиной вспышки кори в селе стало:
- наличие большого числа детей, которые не были вакцинированы в предыдущие годы и не были включены в план вакцинации,
- отключения электроэнергии, которые могли повлиять на качество вакцин, которые хранились в холодильниках медучреждения,
- были нарушения правил проведения профилактических прививок медработниками и техники введения иммунобиологических препаратов.
Также комиссия зафиксировала ненадлежащее ведение медицинской документации: отсутствие отдельных медицинских документов, в частности, "Информированное согласие на прививку" от родителей при проведении прививок.
Тем временем, в Украине показатели заболеваемости корью за неделю, начавшуюся 8-го октября, выросли на 28%, причем преимущественно болеют дети.
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