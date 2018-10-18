В селе Петранка Ивано-Франковской области заболели сразу 53 ребенка. Все они – от 5 до 13 лет.

"Причиной вспышки кори стал ряд грубых нарушений, которые в срочном порядке должен исправить департамент здравоохранения области", - сообщает УНН со ссылкой на Минздрав Украины.

Из 53 детей, заболевших корью, 43 проходят лечение в местной амбулатории, а 10 - были госпитализированы в инфекционное отделение районной больницы в состоянии средней тяжести.

Согласно заключению комиссии причиной вспышки кори в селе стало:

наличие большого числа детей, которые не были вакцинированы в предыдущие годы и не были включены в план вакцинации,

отключения электроэнергии, которые могли повлиять на качество вакцин, которые хранились в холодильниках медучреждения,

были нарушения правил проведения профилактических прививок медработниками и техники введения иммунобиологических препаратов.

Также комиссия зафиксировала ненадлежащее ведение медицинской документации: отсутствие отдельных медицинских документов, в частности, "Информированное согласие на прививку" от родителей при проведении прививок.

Тем временем, в Украине показатели заболеваемости корью за неделю, начавшуюся 8-го октября, выросли на 28%, причем преимущественно болеют дети.