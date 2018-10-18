В Борисполе застряли сотни туристов [ Редактировать ]
Из аэропорта "Борисполь" не могут вылететь около 200 пассажиров в Египет.
Задерживается рейс компании Bravo Airways на египетский курорт Шарм-эш-Шейх. Самолет должен был вылететь в три часа ночи 18 октября, сообщает "РБК-Украина".
"Пассажиров посадили на самолет, однако позже объявили о технической неисправности и вывели всех обратно", - говорится в сообщении.
Представители аэропорта сказали пассажирам, что самолет якобы тестируется и вылет будет в шесть часов, потом его перенесли на девять, потом на десять. На данный момент, согласно онлайн-табло аэропорта, вылет запланирован на 16:00.
"Около 200 пассажиров и до сих пор находятся в ожидании самолета, вылет которого на информационном табло постоянно откладывается. В общем пассажиры ждут уже больше 12 часов. Среди туристов есть около 20 детей", - говорится в сообщении.
За месяц до этого в "Борисполе" застряли 170 туристов, пытавшихся улететь в турецкий Бодрум.
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