Сыворотка уже доказала свою эффективность. Илл.: pixabay.com

Ученые из Института Скриппса, США, создали вакцину от курения.

Препарат способен контролировать синтез некоторых белков и избавить человека от никотиновой зависимости, сообщает Science Advances.

Сыворотка уже прошла испытание на мышах и результаты показали, что препарат способен выводить никотин из организма. При этом ученые утверждают, что не последует никаких побочных эффектов.

Механизм работы фермента NicA2 заключается в том, что он разлагает и выводит никотин из организма до того, как наступит абстинентный синдром.

Модифицированный препарат, протестированный на мышах, доказал свою эффективность для полного излечения от никотиновой зависимости.

До этого исследователи подсчитали, сколько выкуренных сигарет способны "убить" курильщика.