На родителей Владислава Рослякова, которого обвиняют в массовом убийстве в керченском коллеже, оформлен протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Протокол оформлен представителями оккупационных властей согласно статьи 5.35 Кодекса об административных правонарушениях России, которая предусматривает штраф в размере от 100 до 500 рублей (что соответствует, примерно, 40-200 гривен) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию или обучению детей, сообщают "Известия".

Сообщается также, что протокол вручат родителям после похорон сына, который покончил с собой.

Массовое убийство в политехническом колледже Керчи произошло 17 октября. По изначальной версии, взорвался бытовой газ, затем сообщили о теракте, после - оккупационные власти переквалифицировали дело на "массовое убийство". При этом прокуратура АР Крым расследует смертельный взрыв по статье "теракт".

Погиб 21 человек, более полусотни получили ранения и за жизнь многих из них борются в реанимации.

Сам подозреваемый в совершении массового убийства найден застреленным на втором этаже колледжа. Недалеко от тела нашли еще одно взрывное устройство.

Полная хронология трагедии опубликована здесь.