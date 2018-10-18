Трагедия в Керчи: родителей убийцы оштрафуют на 200 гривен [ Редактировать ]
На родителей Владислава Рослякова, которого обвиняют в массовом убийстве в керченском коллеже, оформлен протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
Протокол оформлен представителями оккупационных властей согласно статьи 5.35 Кодекса об административных правонарушениях России, которая предусматривает штраф в размере от 100 до 500 рублей (что соответствует, примерно, 40-200 гривен) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию или обучению детей, сообщают "Известия".
Сообщается также, что протокол вручат родителям после похорон сына, который покончил с собой.
Массовое убийство в политехническом колледже Керчи произошло 17 октября. По изначальной версии, взорвался бытовой газ, затем сообщили о теракте, после - оккупационные власти переквалифицировали дело на "массовое убийство". При этом прокуратура АР Крым расследует смертельный взрыв по статье "теракт".
Погиб 21 человек, более полусотни получили ранения и за жизнь многих из них борются в реанимации.
Сам подозреваемый в совершении массового убийства найден застреленным на втором этаже колледжа. Недалеко от тела нашли еще одно взрывное устройство.
Полная хронология трагедии опубликована здесь.
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