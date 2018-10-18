В Запорожье хулиганы с ножами напали на ребенка [ Редактировать ]
В Запорожье в Коммунарском районе неизвестные с ножом напали на ребенка, сообщает местное издание gazeta.zp.ua.
Хулиганы отобрали у 14-летнего мальчика телефон и убежали. Позже полиции удалось найти злоумышленников. Ими оказались двое 18-летних жителей Балабино. Подозреваемым грозит от 7 до 10 лет тюремного заключения.
На данный момент правоохранители проверяют их на причастность к совершению аналогичных преступлений.
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