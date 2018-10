Президент Турции Реджеп Эрдоган уснул во время совместной пресс-конференции с президентом Молдовы Игорем Додоном.

#Turkey president #Erdogan is so excited to meet his #Moldova counterpart that he falls a sleep during a joint presser with his host President Igor Dodon in capital city Chisinau. pic.twitter.com/mHfa0lg4wk

— Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) 17 октября 2018 г.

Видео опубликовал журналист Абдулла Бозкурт на своей странице в Twitter. Турецкий лидер прибыл с официальным визитом в Кишинев 17 октября. По результатам переговоров стороны подписали декларацию о сотрудничестве между двумя странами. Также Эрдоган посетил гагаузскую автономию в составе Молдовы.

