Президент Турции уснул во время пресс-конференции (видео) [ Редактировать ]
Президент Турции Реджеп Эрдоган уснул во время совместной пресс-конференции с президентом Молдовы Игорем Додоном.
#Turkey president #Erdogan is so excited to meet his #Moldova counterpart that he falls a sleep during a joint presser with his host President Igor Dodon in capital city Chisinau. pic.twitter.com/mHfa0lg4wk
— Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) 17 октября 2018 г.
Видео опубликовал журналист Абдулла Бозкурт на своей странице в Twitter. Турецкий лидер прибыл с официальным визитом в Кишинев 17 октября. По результатам переговоров стороны подписали декларацию о сотрудничестве между двумя странами. Также Эрдоган посетил гагаузскую автономию в составе Молдовы.
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