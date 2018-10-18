Архитектурные памятники становятся разменной монетой власти - Юрий Бойко [ Редактировать ]
Это цинизм высшей меры, когда архитектурные памятники становятся разменной монетой власти.
Об этом с трибуны Верховной Рады заявил сопредседатель фракции "Оппозиционного блока" Юрий Бойко, комментируя законопроект №9208 об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника "София Киевская".
"За эту каденцию парламента мы видели многое в этом зале, но такого цинизма еще не было. На глазах всей страны Верховную Раду пытаются вовлечь в предвыборную кампанию нынешнего президента. А особый цинизм заключается в том, что за обещание выполнить один из идеологических пунктов этой предвыборной кампании власть пытается рассчитаться государственным имуществом, а именно Андреевской церковью. И это видит вся страна, это видят все", - сказал оппозиционный политик.
Он отметил, что не нужно никакого специального решения парламента, которое к тому же противоречит законодательству, для того чтобы Кабинет министров решал такие вопросы – у него и так есть все полномочия для этого. "Я считаю, что политики должны держаться как можно дальше от церковных вопросов и принимать участие в церковной жизни только как обычные прихожане, как обычные верующие. Только тогда будет порядок в стране. А если политики будут используют церковь в предвыборной агитации – это путь в никуда", - подчеркнул Юрий Бойко.
по теме
Юрий Бойко выступил за снятие неприкосновенности с депутатов Рады
Попытки избирательного снятия неприкосновенности с депутатов – это отвлечение внимания общества от насущных проблем и давление на оппозицию
Юрий Бойко: президент использует церковный вопрос как элемент своей предвыборной кампании
Сопредседатель "Оппозиционного блока" Юрий Бойко заявил, что президент использует церковный вопрос как элемент своей предвыборной кампании
Дело Вилкула: что известно о представлении ГПУ
Верховная Рада во вторник, 16 октября, рассмотрит вопрос о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Александра Вилкула
Юрий Бойко: власть крышует вырубку карпатских лесов
В четверг, 11 октября, сопредседатель "Оппозиционного блока" Юрий Бойко вместе с журналистами облетели Прикарпатье, где масштабы незаконной вырубки лесов приобрели размер настоящей экологической катастрофы
В понедельник Вилкул может заявить о своем участии в президентской кампании – эксперт
Народный депутат от "Оппозиционного блока" Александр Вилкул может заявить об участии в выборах президента Украины