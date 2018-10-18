Это цинизм высшей меры, когда архитектурные памятники становятся разменной монетой власти.

Об этом с трибуны Верховной Рады заявил сопредседатель фракции "Оппозиционного блока" Юрий Бойко, комментируя законопроект №9208 об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника "София Киевская".

"За эту каденцию парламента мы видели многое в этом зале, но такого цинизма еще не было. На глазах всей страны Верховную Раду пытаются вовлечь в предвыборную кампанию нынешнего президента. А особый цинизм заключается в том, что за обещание выполнить один из идеологических пунктов этой предвыборной кампании власть пытается рассчитаться государственным имуществом, а именно Андреевской церковью. И это видит вся страна, это видят все", - сказал оппозиционный политик.

Он отметил, что не нужно никакого специального решения парламента, которое к тому же противоречит законодательству, для того чтобы Кабинет министров решал такие вопросы – у него и так есть все полномочия для этого. "Я считаю, что политики должны держаться как можно дальше от церковных вопросов и принимать участие в церковной жизни только как обычные прихожане, как обычные верующие. Только тогда будет порядок в стране. А если политики будут используют церковь в предвыборной агитации – это путь в никуда", - подчеркнул Юрий Бойко.