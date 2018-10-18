Светлана Лобода впервые показалась с мужем (фото) [ Редактировать ]
Украинская певица Светлана Лобода 18 октября празднует свой 36-й день рождения и по этому поводу опубликовала в сети фото с детьми и своим избранником.
На фото к Светлане прижимается старшая дочь Ева, а младшую Тильду певица прижимает к груди. Младенца придерживает еще и рука мужчины, лицо которого осталось за кадром.
Однако певица не оставила сомнений, что на фото с ней - ее муж (возможно, гражданский), так как оба они с обручальными кольцами, а публикацию Лобода подписала: "Спасибо Тебе за счастье в моих глазах и музыку в моем сердце". Кроме того, она выразил а благодарность "за любовь" и "за детей".
Примечательно, что многие фанаты сразу отбросили версию, что рука принадлежит солисту Rammstein Тиллю Линдеманну, которому приписывали "отцовство" Тильды, так как это рука явно не 55-летнего мужчины.
Такой откровенный фото-ход фанаты нашли неудивительным, так как несколько ранее Лобода опубликовало опубликовала видео, которое заставило поклонников размышлять о наличии у нее шрамов или растяжек на груди, от чего, возможно, певица хочет отвлечь поклонников.
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