На берегу Днепра в Киеве произошел взрыв, в результате которого пострадал мужчина, сообщили в Отделе коммуникации ГУНП в Киеве.

Инцидент произошел 18 октября около 12:30. Молодой человек (1984 года рождения) рыбачил на берегу и пытался глушить рыбу. По данным полиции, он применил предположительно самодельное взрывное устройство зажигательного действия.

В результате взрыва у мужчины оторвало пальцы или частично кисть руки. Также потерпевший получил травмы ноги и туловища. Пострадавшего госпитализировали. В настоящее время взрывотехники выясняют характер взрывного устройства.

Читайте также, редкая болезнь съела пальцы музыканта.