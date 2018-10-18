Мужчина лишился пальцев во время рыбалки [ Редактировать ]
На берегу Днепра в Киеве произошел взрыв, в результате которого пострадал мужчина, сообщили в Отделе коммуникации ГУНП в Киеве.
Инцидент произошел 18 октября около 12:30. Молодой человек (1984 года рождения) рыбачил на берегу и пытался глушить рыбу. По данным полиции, он применил предположительно самодельное взрывное устройство зажигательного действия.
В результате взрыва у мужчины оторвало пальцы или частично кисть руки. Также потерпевший получил травмы ноги и туловища. Пострадавшего госпитализировали. В настоящее время взрывотехники выясняют характер взрывного устройства.
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