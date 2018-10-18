Ребята решили вызвать огонь на себя и все погибли. Фото: "Керчь.ФМ"

Во время массового убийства в керченском учебном заведении 17 октября, четверо первокурсников Керченского политехнического техникума отвлекли внимание убийцы от пробегавших за его спиной девочек.

Парни стали забрасывать его камнями, чтобы вызвать огонь на себя и прикрыть других спасавшихся детей, рассказал студент техникума Артур Колесник, передает ТАСС.

"Когда началась эта трагедия, ребята стали забрасывать его камнями, потому что за его спиной отходили другие дети, группы девочек. Ребята решили вызвать огонь на себя, чтобы он отвлекся. И все вчетвером погибли", - рассказывает Колесник.

Еще двое учащихся политехнического колледжа в Керчи после взрыва и стрельбы помогали в спасении пострадавших.

Массовое убийство в политехническом колледже Керчи произошло 17 октября. По изначальной версии, взорвался бытовой газ, затем сообщили о теракте, после - оккупационные власти переквалифицировали дело на "массовое убийство". При этом прокуратура АР Крым расследует смертельный взрыв по статье "теракт".

Погиб 21 человек, более полусотни получили ранения и за жизнь многих из них борются в реанимации.

Сам подозреваемый в совершении массового убийства найден застреленным на втором этаже колледжа. Недалеко от тела нашли еще одно взрывное устройство.

Полная хронология трагедии опубликована здесь.