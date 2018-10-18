Автомобиль, в котором находилась американская певица Дженнифер Лопес и ее возлюбленный, баскетболист Алекс Родригес, случайно переехала папарацци, сообщает lemonade.



Инцидент случился пару дней назад в Западном Голливуде, когда пара покидала ресторан после ужина. За рулем машины находился водитель певицы. Он посигналил и помахал рукой собравшимся фотографам, выезжал довольно медленно, но все равно не избежал столкновения. Похоже, его попросту ослепили вспышки фотокамер.



Когда свидетели инцидента подали голоса, водитель немедленно остановил машину. При этом, папарацци, даже когда оказался на земле, не выпустил из рук камеру.

Ранее Дженнифер Лопес оконфузилась на сцене.