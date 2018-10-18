У Києві попрощалися з видатним футболістом та тренером Олегом Базилевичем. Вшанували пам'ять ветерана на НСК "Олімпійський". В останню путь Олега Петровича провели одноклубники та друзі. Поховали Базилевича на Байковому цвинтарі у столиці.

Нагадаю, легендарний гравець та футбольний наставник помер 16 жовтня. Олегу Базилевичу було 80. Останні десять років ветеран "Динамо" боровся із хворобою Паркінсона.

"В этом году, в июне мы были у него, приезжали его поздравляли с 80-летием. Ну и вот буквально три дня назад мне позвонили, сказали, что Петровича не стало. Тяжело говорить в эти минуты. Уходят наши ребята, которые делали славу киевскому "Динамо". Они там сейчас встретятся вверху и будут создавать новую команду", - говорить Володимир Мунтян, півзахисник ФК "Динамо" Київ (1965-1977 р.р.).

"В первый раз, когда Олег Петрович попал в больницу, сердце, нам удалось, как говорится, его спасти. Он был интеллигентом, он знал футбол досконально. Светлая ему память, он в золотой в золотой истории советского и украинского футбола останется в наших сердцах", - розповів Ігор Суркіс, президент ФК "Динамо" Київ.