У Києві попрощалися з футболістом Олегом Базилевичем [ Редактировать ]
У Києві попрощалися з видатним футболістом та тренером Олегом Базилевичем. Вшанували пам'ять ветерана на НСК "Олімпійський". В останню путь Олега Петровича провели одноклубники та друзі. Поховали Базилевича на Байковому цвинтарі у столиці.
Нагадаю, легендарний гравець та футбольний наставник помер 16 жовтня. Олегу Базилевичу було 80. Останні десять років ветеран "Динамо" боровся із хворобою Паркінсона.
"В этом году, в июне мы были у него, приезжали его поздравляли с 80-летием. Ну и вот буквально три дня назад мне позвонили, сказали, что Петровича не стало. Тяжело говорить в эти минуты. Уходят наши ребята, которые делали славу киевскому "Динамо". Они там сейчас встретятся вверху и будут создавать новую команду", - говорить Володимир Мунтян, півзахисник ФК "Динамо" Київ (1965-1977 р.р.).
"В первый раз, когда Олег Петрович попал в больницу, сердце, нам удалось, как говорится, его спасти. Он был интеллигентом, он знал футбол досконально. Светлая ему память, он в золотой в золотой истории советского и украинского футбола останется в наших сердцах", - розповів Ігор Суркіс, президент ФК "Динамо" Київ.
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