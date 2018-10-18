У Кропивницькому пройшла акція щодо проблеми торгівлі людьми [ Редактировать ]
У Кропивницькому більше сотні людей пройшли мовчазною ходою з чорними парасолями центром міста. У такий спосіб студенти, громадські активісти, чиновники та правоохоронці намагалися привернути увагу до проблеми торгівлі людьми.
Під час маршу роздавали перехожим інформаційні буклети: як не стати "живим товаром". А чорна парасоля в руках учасників акції - це символ смутку та співчуття до тих, хто опинився у трудовому чи сексуальному рабстві.
Акція проходить уже п'ятий рік поспіль у різних містах та країнах.
"Такі інформаційні компанії спрямовані на те, щоб поширити інформацію про проблеми торгівлі людьми, щоб люди під час прийняття рішення виїзду закордон чи піддаватися на якісь сумнівні оголошення з питань працевлаштування, не нехтували питаннями безпеки", - говорить Валентин Боровиков, громадський діяч.
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