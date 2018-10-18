У Мелітополі започаткували проект "Бути батьками" [ Редактировать ]
"Бути батьками" - такий проект започаткували у Мелітополі, що на Запоріжжі. Тренери навчатимуть дорослих - як правильно виховувати та поводитися з дітьми з особливими потребами. Цей проект частина національного руху щодо розвитку в Україні інклюзивної освіти, зазначила Марина Порошенко.
Також перша леді привітала з новосіллям 11 власників нових квартир. Це діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. На придбання житла Запорізька область отримала від держави 16-ть мільйонів гривень.
"Тут так очень красиво. Светло, уютно. Ремонт. Даже частично установлена мебель. Санузел. Все очень классно. И неожиданно очень", - ділиться враженнями Крістіна Пометій, власниця квартири.
"Ми одна, велика українська родина. І ми маємо дбати про всіх своїх дітей. Допомагати їм. Тому що це повноцінний член нашого українського суспільства", - заявила Марина Порошенко, голова Благодійного фонду Порошенко.
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