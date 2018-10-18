Масштабне ДТП у Дніпрі, загинула людина [ Редактировать ]
У Дніпрі масштабна аварія за участю 4 автомобілів, одна людина загинула.
За попередньою інформацією, винуватцем ДТП став водій Toyota. Він не впорався з керуванням - машина зачепила інший легковик і врізалася в ГАЗель.
Після двох зіткнень Toyota вилетіла на зустрічну смугу, просто під фуру.
Загинув пасажир легковика, водії не постраждали. Причини аварії вивчають слідчі.
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