Росія модернізувала військові бункери для зберігання ядерної зброї [ Редактировать ]
Росія модернізувала військові бункери для зберігання ядерної зброї у Калінінградській області. Про це повідомляє американський телеканал CNN з посиланням на супутникові дані приватної компанії Імідж Сат Інтернешнл.
Знімки, зроблені з липня по жовтень цього року, свідчать про реконструкцію старих бункерів на базі у Черняховську та будівництво ще 40 нових - поруч з Приморськом.
На авіабазі у Чкаловську проклали нові залізничні колії та встановили спеціальну систему для посадки літаків.
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