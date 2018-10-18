Росія модернізувала військові бункери для зберігання ядерної зброї у Калінінградській області. Про це повідомляє американський телеканал CNN з посиланням на супутникові дані приватної компанії Імідж Сат Інтернешнл.

Знімки, зроблені з липня по жовтень цього року, свідчать про реконструкцію старих бункерів на базі у Черняховську та будівництво ще 40 нових - поруч з Приморськом.

На авіабазі у Чкаловську проклали нові залізничні колії та встановили спеціальну систему для посадки літаків.