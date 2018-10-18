В Киеве в квартиру, где живет оперная певица и вдова убитого экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова Мария Максакова, ворвались неизвестные люди. В заблокированной квартире находятся ее сын с няней.

"Мне позвонила няня и сообщила, что в квартиру, где я живу, ломают дверь. Прямо сейчас дверь уже взломана, 15 человек стоят в коридоре и требуют собирать вещи. Полицию вызвали. Меня не было в это время в Киеве. Я очень нервничаю, уже вылетаю. Убедительно прошу правоохранительные органы немедленно отреагировать на ситуацию", - рассказала певица, передает gordonua.com.

Она подозревает в захвате квартиры бывшего начальника отдела Следственного комитета Одинцовского района Московской области Дениса Панаитова.

"Сегодня произошла развязка отвратительной истории с квартирой. Я полтора года судилась с Панаитовым, который украл у меня квартиру в Москве. Это скандально уволенный начальник отдела Следственного комитета Одинцовского района Московской области. Именно его с самого начала я подозревала в убийстве Дениса. Панаитов втерся в доверие к Денису. Настаивал на его переезде в Украину, говорил, что ему там будет безопаснее. Потом он дал нам ключи от своей киевской квартиры и сказал: живите. При этом брал непосильно большую аренду – ежемесячно 8 тысяч долларов. В какой-то момент было принято решение, что я перепишу на Панаитова свою квартиру в Москве, а тот в ответ - на меня свою квартиру в Киеве. Хотя квартира в Москве в два раза дороже киевской, мы согласились на такой неравноценный обмен. 22 марта 2017 года к Панаитову перешло право собственности на мою московскую квартиру, а на следующий день Вороненкова застрелили. Панаитов свою часть договора так и не выполнил. Я полтора месяца настаивала на том, что именно у него был мотив для убийства", – рассказала Максакова.

По ее словам, данная квартира арестована по решению суда и какие-либо манипуляции с ней незаконны. "Украинское следствие в отношении Панаитова возбудило уголовное дело по статье "мошенничество. Панаитов на допросы не является, скрывается от правоохранительных органов Украины на территории России. Поэтому суд арестовал киевскую квартиру. Несмотря на это, люди Панаитова взломали замки и заблокировали в квартире моего сына Ваню и его няню", – сообщила певица.

Напомним, в марте 2017 года в Киеве на перекрестке улицы Пушкинской и бульвара Тараса Шевченко неизвестные расстреляли двух мужчин. Среди погибших был Денис Вороненков.