18 октября в Краснодарском крае России потерпел крушение учебный самолет Л-39.

"При выполнении планового учебно-тренировочного полета в районе населенного пункта Должанская Краснодарского края потерпел крушение и упал в воду учебный самолет Л-39. Поиском летчиков в районе крушения занимается поисково-спасательная группа", -сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

По предварительной информации, причиной крушения могла стать техническая неисправность. Самолет выполнял полет без боекомплекта.

По неподтвержденным данным, два летчика катапультировались, пострадавших нет.

Справка: Учебный реактивный самолет Л-39 "Альбатрос" был разработан в Чехословакии. В 1972 году его выбрали основным учебно-тренировочным самолетом стран - участниц Организации Варшавского договора. С тех пор он является основной машиной для подготовки курсантов летных училищ России.

Двумя днями ранее в Винницкой области произошло крушение украинского боевого самолета, в результате которого погибли пилоты. Одним из погибших оказался военнослужащий США.