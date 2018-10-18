Одразу два масштабні економічні форуми розпочали сьогодні свою роботу. Нові проекти і прогресивні ідеї обговорювали українські посадовці та експерти в Києві та Одесі. Чи винайшли формулу успішної країни в наступному матеріалі.

Чиновники, дипломати, політики. Розпочинають розмову з подій на Донбасі. Іноземні фахівці зазначають: наразі єдиний варіант урегулювання конфлікту - реалізація Мінських домовленостей. Кажуть: Росія не дотримується цього плану. Але критикують і Україну. Мовляв, Київ не готує конкретних заходів з реінтеграції східних територій.

"Что мы будем делать потом! Как мы будем этих людей опять интегрировать в общество, будут ли какие-то комиссии правды, которые будут расследовать, кто там был сильно замешан в каких-то преступлениях: да или нет", - запитав Сімон Вайс, аналітик регіонального офісу Фонду імені Фрідріха Еберта.

Представник України пояснює: державі нині дуже важко, адже вона перебуває в умовах постійних провокацій з боку бойовиків.

"РФ намагається випробувати Україні не лише традиційні, але і новітні інструменти: від економічної війни і пропаганди до політичних вбивств, диверсій та іншої підривної діяльності", - заявив Олександр Литвиненко, заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Обговорили експерти і міжнародну ситуацію. Очільник МЗС упевнений: Україна сьогодні дуже важлива для Європи.

"Без України, по-перше, ані європейська ментальність неможлива, європейська історія неможлива і європейське майбутнє. Зараз європейська солідарність і трансатлантична солідарність - вона підтримується Україною і, якщо хочете, тестується в хорошому сенсі Україною", - заявив Павло Клімкін, міністр закордонних справ України.

Приділили увагу також модернізації економіки та залученню інвестицій. Державну стратегію окреслив віце-прем'єр Геннадій Зубко. Мовляв, аби Україна стала для Європи інвестиційним хабом, таким хабом має стати кожна громада. Адже зараз, в умовах децентралізації, така самостійність цілком можлива.

"І саме головне, щоб інвестор відчував не тільки ті преференції, які дає держава з точки зору дерегуляції, з точки зору створення інфраструктури, а й можливість саме залучення найкращого людського потенціалу, якій має сьогодні Україна", - заявив Геннадій Зубко, віце-прем'єр-міністр України.

Про необхідність інвестицій сьогодні у Києві говорив і прем'єр-міністр . Тут теж розпочався форум - економічний. Захід масштабний. Гості приїхали з 35 країн. Бізнесмени, економісти, дипломати, науковці.

"Ми для себе визначаємо, головний пріоритет - це інвестиції в освіту і підготовку професійних кадрів. Беззаперечно, що для того, щоб інвестувати в Україну. Нам потрібні зрозумілі правила гри. Нам потрібна доброзичлива атмосфера для ведення бізнесу. І я можу сказати, що за останні 4 роки ми зробили величезні кроки для того, щоб створити якісний клімат для економічного зростання і інвестицій", - заявив Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.

Київський економічний форум проходить вже вп'яте. Це один з найбільших міжнародних майданчиків для обговорення економічної ситуації в Україні та залучення інвесторів.