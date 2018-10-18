Передача Андріївської церкви Константинополю наблизить Київ до отримання Томосу - Порошенко [ Редактировать ]
Президент України привітав рішення депутатів передати Андріївську церкву Константинопольському патріархату.
Як написав Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook - це наблизить Київ до отримання Томосу.
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