Проект бюджету на наступний рік лише погіршить економічну ситуацію в Україні - Сергій Каплін [ Редактировать ]
Проект бюджету на наступний рік лише погіршить економічну ситуацію в Україні. Такого висновку дійшли представники Соціальної ради та Ради матерів на спільному засіданні. Там говорили про всі показники кошторису. І побачили можливість уже зараз підвищити зарплати та пенсії, а також удвічі зменшити тарифи на газ.
"Ненормально коли рівень прожиткового мінімуму не співпадає з основними розрахунками ООН щодо можливості вижити за ці гроші, це ненормально, де ці люди мають брати гроші? Красти? Вони будуть красти, переїжджати в якість села. Ми будемо втрачати будь-які перспективи реіндустріалізації", - заявив Сергій Каплін, голова комітету ВРУ з питань соціальної політики.
"Мы нашли где сегодня взять 140 миллиардов гривен, перераспределив и откоректировав макропоказатели и эти 140 миллиардов направить на финансирование пенсий, зарплат, повышение зарплат учителям врачам, социальным работникам, финансирование зарплат шахтерам, индексацию прожиточного минимуна и социальных выплат", - заявила Наталія Королевська, народний депутат, фракція "Опозиційний блок".
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