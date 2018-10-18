А голова уряду подякував нардепам за узгоджений кошторис. За словами прем'єра, документ дозволить продовжити реформи. Йдеться про фінансування оборони, медицини, освіти. Відтак Кабмін разом із представниками бюджетного комітету готуватиме проект документу до другого читання. За регламентом, голосування має відбутися до 20-го листопада.

"Бюджет він є фундаментом економічної стабільності і розбудови країни. Ми передбачили абсолютно всі сфери, які ми підтримуватемо в 19 році. Перше - це безпека і оборона. Це українська освіта, українська охорона здоров'я. Що дуже важливо, щоб цей бюджет залишався збалансованим і сьогодні це один трильон 200 млрд, які є збалансовані. Дійсно в середині бюджету ми можемо дивитись на підвищення ефективності і так далі. І тоді ми зможемо, можливо, краще його підготувати до другого читання, ми відкриті до конструктивної взаємодії", - заявив Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.

Отже, які цифри передбачає проект бюджету на наступній рік. Найголовніші показники у стислій довідці.

У 2019-му запланували підвищення мінімальної заробітної плати. Вже наступного року "мінімалка" може зрости до чотирьох тисяч ста сімдесяти трьох гривень. А от курс долара суттєво не зміниться: 29 гривень 40 копійок за "зелений". Наступного року надходження до бюджету мають бути на рівні одного трильйона 8-ти мільярдів гривень. Видатки - на мільярд більше. Зокрема на оборону планують витратити понад 200 мільярдів гривень. МВС виділять більше ніж 70-т мільярдів, а генпрокуратурі - понад сім. Фінансування освіти передбачено на рівні 242 мільярди, охорони здоровя - понад 92. Майже 7 - на підтримку агропромислового комплексу. Соціальні витрати бюджету - більше, ніж 300 мільярдів.