Поки урядовці лише збираються підвищити соцвитрати, українці буквально штурмують відділи субсидій. На Прикарпатті, приміром, дехто займає чергу о шостій ранку. Звідки ажіотаж, і чому соціальні служби не можуть із ним упоратися? Про це наші кореспонденти.

До відділу субсидій не пробитися. Довжелезна черга на кілька поверхів. Найбільше пенсіонерів. Вони не приховують обурення. Кажуть: вистояти кілька годин - навіть не всім молодим до снаги. Але іншого виходу немає.

"Додому ж ніхто не прийде оформляти субсидію. Вийшла якась бабуся вона із шостої години стоїть і от тільки зараз звільнилася", - розповідає Світлана Баркова, пенсіонерка.

"Добре, що кабінети такі великі, а люди в адських умовах стоять", - говорить Алла, пенсіонерка.

Щоб оформити документи, пані Надії довелося відпроситись з роботи. Каже: в черзі стоїть вже втретє. Минулого разу прочекала півдня, але так і не потрапила до кабінету.

"А сьогодні я із сьомої години ранку аби встигнути, а переді мною ще десять чоловік є", - розповідає Надія, жителька Івано-Франківська.

Приймають у людей документи одразу сім спеціалістів. Кажуть: навантаження неймовірне. Та охопити стільки клієнтів все одно не встигають.

"Заявників збільшилося багато, у нас кожен день черга", - розповідає Любов Прокіпчук, головний спеціаліст відділу субсидій Івано-Франківської міськради.

Така ситуація через нововведення, які запровадили в Кабміні. Зокрема, якщо деяким категоріям - субсидію подовжували автоматично, то тепер люди двічі на рік мають збирати усі документи, аби підтвердити своє право на допомогу. А таких в області - 30 тисяч людей.

"Оренда житла, внутрішньо переміщені особи, особи які в складі сім'ї зареєстровані, але фактично не проживають, якщо когось в складу сім'ї відсутні доходи або не сплачує єдиний соціальний внесок, вся ця категорія людей осіб має двічі на рік здавати документи", - розповідає Оксана Жешут, заступник директора департаменту соціальної політики Івано-Франківської міськради.

Змінився й перелік тих, хто має право на субсидію. На своїй сторінці у Facebook його виклав нардеп Сергій Каплін. Невиплата зарплатні, що тягне заборгованість за комуналку, більше не перепона. Не мають права відмовляти і тим, у кого в родині є онко- або тяжкохворі, алко- чи наркозалежні. Зможуть розраховувати на допомогу й українці, чиї рідні перебувають на заробітках за кордоном. Але за умови, що ті нададуть документи про набуття страхового стажу в країнах, з якими є договір про соцзабезпечення. Аліменти або дотації на вирощування молодняка великої рогатої худоби - теж не завада. Поступка і тим, хто живе у завеликих, на думку урядовців, будинках. Аби отримати субсидію - опалювана площа має не перевищувати 120 кв. метрів - для квартири і 200 - для будинку.