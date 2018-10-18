Не зважаючи на різні думки з цього приводу - документ ухвалили

Бюджет у першому читанні ухвалено. Попри всю критику кошторису, яка лунала протягом тижня - нардепи попередньо узгодили документ, віддавши свої голоси. Як фракції натискали кнопки, які зауваження лунали з трибуни, та що нардепам пообіцяв прем'єр - про це в наступному матеріалі.

Сьогоднішній день в Раді радше нагадував законодавчий конвеєр, коли документи на голосування ставили один за одним, тримаючи депутатів, скільки є змоги. Опівдня планували взятися за бюджет, зранку - тривали консультації та обмін думками.

"Ми навіть не бачили остаточний варіант і остаточні таблиці, але я особисто налаштований голосувати за бюджет", - заявив Олексій Гончаренко, народний депутат, Блок Петра Порошенка.

"Ми пропонували збільшити соціальних програм, зокрема відновити фінансування ліквідаторів чорнобильської аварії, виплатити більше грошей на дітей матерям, підвищити пенсії військовим пенсіонерам. Наші правки не враховані, і ми не підтримаєм бюджет, в якому є суттєве збільшення витрат на силові структури і зменшення соціальних виплат. Ми категорично проти побудови поліцейської держави з бідним населенням, ми пропонували", - заявив Юрій Бойко, голова фракції "Опозиційний блок".

Поки в кулуарах висловлюють різні думки, у залі поспіхом ухвалюють не бюджетні законопроекти. Спочатку нардепи запровадили кримінальну відповідальність для росіян за незаконний перетин кордону. За таке правопорушення світить - 3 роки за гратами. А потім депутати вирішили передати Андріївську церкву у користування Вселенського патріарху.

"Ухвалення даного закону засвідчить повагу до авторитету та ролі церкви-матері з боку української держави. Цей символічний жест означає, ми сьогодні починаємо підписання акту духовної незалежності України", - говорить Ірина Луценко, народний депутат, Блок Петра Порошенка.

"Особливий цинізм в тому, що намагаються розрахуватись державним майном , в особі андріївської церкви, за виконання одно з ідеологічних напрямків передвиборчої компанії президента", - заявив Юрій Бойко, голова фракції "Опозиційний блок".

Не зважаючи на різні думки з цього приводу - документ ухвалили, щоправда, з другої спроби.

Ну а далі - бюджетна епопея. Спочатку суміжні законопроекти, а потім і сам кошторис.

"Я хочу подякувати всім, хто подав пропозиції, і їх у нас подано на 2,2 трильйона гривень, це ще 2 бюджета порівняно з тим, що ми подали", - говорить Оксана Маркарова, в.о. міністра фінансів України.

"В комітеті вдалося збільшити видатки бюджету на 2 мільярди гривень, хоча було подано пропозицій від депутатів на 2 трильйони, тому всі поправки депутатів в бюджеті не знайшли відображення", - заявив Іван Крулько, народний депутат, "Батьківщина".

У більшості і далі як могли - захищали кошторис, а от фракції, які не в коаліції - перебирали аргументи, чому документ ухвалити не можна.

"Ми змогли суттєво збільшити бюджет на обороноздатність країни, це 10-ки мільярдів гривень плюс, на сьогодні він буде складати консолідовані 209 мільярдів, і саме головне буде закладене 30% зростання заробітної плати нашим військовослужбовцям", - заявив Сергій Березенко, народний депутат, Блок Петра Порошенка.

"Звертаю вашу увагу, що СБУ, МВС майже на 25 % пропонується збільшити видатки, ГПУ на 6%, хоча навпаки мали би зменшувати за рахунок перерозподілу функцій на користь ДБР, але водночас, коли збільшується на чверть на поліцейську державу - ми бачимо колосальне недофінансування освітніх субвенцій, медичних субвенцій", - говорить Роман Семенуха, народний депутат, "Самопоміч".

"Це борговий бюджет, якщо в минулому році на обслуговування держаного боргу витрачалось 305 мільярдів гривень - і це дуже багато, для порівняно на армію 85 мільярдів гривень, пенсійний фонд отримує всього 120 мільярдів гривень, а побудована фінансова піраміда, боргова, вже в наступному році передбачає 419 млрд гривень на обслуговування держаного боргу", - заявила Юлія Тимошенко, народний депутат, "Батьківщина".

Те, що боргів багато - в уряді кабміні не приховують. І визнають - це головний недолік кошторису. І через це на додаткові видатки особливо не пороскошуєш. Утім - ще раз почувши зауваження нардепів - у Кабміні пообіцяли до другого читання документ підкорегувати.

"Наша вимога до цього бюджету - це збільшення заробітних плат, 4 млн людей отримують мінімальну заробітну плату, яка не може задовільнити їхні елементарні потреби, ми вимагаємо встановити мінімальну зарплату на рівні 6 тисяч гривень на місяць, це дасть можливість перерахувати пенсії, ми вимагаємо збільшення фінансування на програму доступні ліки - мінімум мільярд гривень добавити на ліки від онкології", - вимагав Олег Ляшко, народний депутат, "Радикальна партія".

"Ми готові до другого читання конструктивно з фракціями, комітетами, працювати над тим, щоб зробити цей документ кращим, але він має бути збалансованим, реалістичним і має забезпечити розбудову нашої держави", - заявив Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.

Зрештою, на табло висвітилось число 242. У першому читанні кошторис ухвалили, і думки у залі вкотре під час голосування розділилися.