Зараз тут загострення - хоча артилерія чи міномети практично на застосовуються

На Донбасі сьогодні чотири обстріли. Бойовики вели прицільний вогонь на маріупольському напрямку. Неспокійно було й на позиціях українських військових під Мар'їнкою. Там побував Руслан Смєщук.

Передові позиціі під Марінкою. Тут ворожі укріплення, мов клином врубаються в контрольовану територію. Наче своєрідний буфер - обгорілі посадки, які постійно прострілюються.

"Відстань тут метрів 150-200. Он там іх позиціі. Там іхній воп, кожноі ночі намагаються підходити. Але ми стоїм, ми тут. Даємо відповідь", - розповідає Вячеслав, військовослужбовець Збройних сил України.

Зараз тут загострення - хоча артилерія чи міномети практично на застосовуються. Дистанція дозволяє використовувати стрілецьку зброю та важкі кулемети.

"Дуже багато обстрілів. Вчора 12,7 підключився це важкий кулемет. Я позицію снапера тут замітив. Ну ми прикрили цю позицію. Дуже гарно відработали на сто метрів до наших позицій підійшла ДРГ. Зав'язався бій? Так, зав'язався бій, але він швидко закінчився. Бо вони відійшли", - розповідає Арсентій, військовослужбовець Збройних сил України.

Пересуватися на окремих ділянках краще перебіжками, щоб не преребувати на відкритих місцях, які прострілюються, довше кількох секунд. Ворожі снайпери тут діють досить професійно та безжально.

"Стріляють прямо в голову. Минулої доби ми втратили двох бійців, вони отримали несумісні із життям травми в голову, і тому зараз при найменьшому русі противника ми вимушені давати їм адекватну відповідь, щоб самим не бути ураженими", - говорить Олег, військовослужбовець Збройних сил України.

В якийсь момент під час пересування між позиціями лунає ворожий постріл. Доводиться бігти в укриття.

Військові, почувши постріл та помітивши рух у посадці, де розташовані позиціі бойовиків - не мовчать.

Після цього нас виводять з передової у безпечну зону.