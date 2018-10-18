Двадцять одна людина загинула внаслідок стрілянини в Керченському коледжі. Це останні дані. Постраждалих - близько сімдесяти. Наразі в окупованому Криму - триденна жалоба. Які нові подробиці з'ясували слідчі і що відомо про вбивцю - у нашому наступному сюжеті.

Батьки і просто небайдужі чекали на списки загиблих та постраждалих до півночі. Біля міської лікарні - сотні людей. Молилися за своїх та чужих дітей і сподівалися побачити їх живими.

"Четверо неизвестных лежат в реанимации. Мальчики, девочки? - Девочки".

До ранку імена всіх загиблих були відомі. Жертвами стрільця стали 16 студентів та 5 дорослих. З них - дванадцять неповнолітні. У лікарнях досі залишаються 40 постраждалих, 5 з них - у вкрай важкому стані. Загинув і сам вбивця, один зі студентів коледжу. 18-річний Владислав Росляков навчався на четвертому курсі. За попередньою версією, він приніс до навчального закладу дві саморобні бомби, помпову рушницю і 150 патронів. Після вибуху одного з пристроїв почав розстрілювати людей, а потім наклав на себе руки.

"Произошел на втором этаже взрыв и с потолка просто начало все валится. Штукатурка, пыль. Мы услышали сирену и выбежали в спортзал. Ну, на коридор и увидели, что все бажеди в спортзал. Мы побежали с ними. Я увидела учителя по физкультуре, он нам сказал всем бежать на выход. Выбежали во двор. И там просто все студенты - они лежали без сознания. Кто-то просто сидел и кричал", - розповідає Вікторія Войко, студентка першого курсу.

"Среди них я увидел свою знакомую девочку, начал ее спасать. Потащил ее к скорой машине. Я вижу - очень много людей лежат на скамейках, истекают кровью. Это было ужасно", - розповідає Олексій Михайлов, студент першого курсу.

Злочинець, за даними правоохоронців, мав офіційний дозвіл на володіння зброєю. А за 4 дні до кривавої бійні Росляков купив 150 патронів. Ось кадри з камер відеоспостереження. Видно, як він розраховується в магазині зброї і кладе патрони в рюкзак. Викладачі характеризують хлопця позитивно. Ніхто не думав. що він на таке здатен. Слідчі призначили посмертну психіатричну експертизу Рослякова. Його мати - санітарка онкодиспансЕру, дізналася про те, що зробив її син, коли рятувала в лікарні постраждалих студентів. Вже минула доба, а коледж і досі оточений правоохоронцями. Містяни, родичі і друзі постраждалих приносять на місце трагідії квіти та іграшки. З родичами загиблих працюють психологи.

"Где были мужчины, где была охрана - их там полно. Почему получилось так. что детей расстреливали в упор, можно сказать?"

Спочатку слідчі кваліфікували напад за статтею "теракт", згодом перекваліфікували його на "вбивство". Треба повести незалежне розслідування трагедії, впевнений очільник МЗС України. Павло Клімкін вважає, що не варто покладатися на результати розслідування російських правоохоронців.

"Ця історія торкнулася кожного серця. Вона не тільки політична, але і людська історія для всіх нас. Тому потрібно реально чинити тиск на окупаційну владу, щоб більше таких жахливих речей не відбувалося", - заявив Павло Клімкін, міністр закордонних справ України.

В окупованому Криму оголосили триденну жалобу. Завтра церемонія прощання пройде на центральній площі Керчі. Тим часом у місті запровадили режим надзвичайної ситуації. Слідство встановлює, чи були у головного підозрюваного спільники. Місцевим ЗМІ стало відомо, що обшуки відбулися вдома у раніше відрахованих студентів цього ж коледжу.