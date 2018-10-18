Масштабне оновлення парку "Укрзалізниці". Кілька потягів, модернізованих за європейськими стандартами, вже вийшли на маршрути. Чи комфортно ними подорожувати оцінили і мої колеги.

Нові кольори та повністю оновлені комплектуючі. "Укрзалізниця" ударними темпами почала ремонтувати старі вагони. Парк залізниці у цьому році вже поповнився майже півсотнею таких біло-синіх вагонів.

"Цьогоріч ми відремонтували вже на своїх потужностях 44 вагони. Це 45-ий вагон. Для порівняння, у минулому році, за цей самий період, 9 місяців - ми відремонтували лише 2 вагони. На сьогоднішній день - ми продовжуємо цю роботу. До кінця року ми випустимо 97 таких вагонів", - заявив Олександр Красноштан, заступник директора департаменту пасажирських перевезень у дальньому сполученні ВАТ "Укрзалізниця".

Залізничники кажуть: при модернізації вирішили усі проблеми, на які пасажири скаржилися найчастіше. Наприклад, задуха або холод. Тепер користувачі зможуть самі контролювати температуру у купе.

"Важливо сказати, що в кожному купе встановлений блок керування кліматом - роздільний клімат-контроль. Тобто, в кожному купе можна регулювати клімат. Ми маємо вже ролети - тобто, денний варіант проти сонця. І відповідно, нічний варіант - повністю не прозорі. Що важливо - кожен пасажир має розетку. На сьогоднішній день, в умовах гаджетів, в умовах розвитку IT-технологій, кожен пасажир мусить мати у подорожі", - говорить Олександр Красноштан, заступник директора департаменту пасажирських перевезень у дальньому сполученні ВАТ "Укрзалізниця.

Практику переобладнання старих вагонів в "Укрзалізниці" перейняли від європейських колег. Це допомогло і кошти зекономити, і кількість рухомого складу збільшити.

"В умовах дефіциту фінансових ресурсів, що є на залізниці, для того щоб забезпечити максимальну якість пасажирських перевезень і провести модернізацію більшої кількості вагонів - ми використовуємо найбільш ефективний економічний метод. Вартість методу модернізації, у порівнянні з виготовленням нового вагону - у два з половиною рази менше по вартості, ніж виготовлення нового вагону. Це дає нам змогу збільшити кількість вагонів нових, які ми запропонуємо нашим пасажирам до використання", - розповідає Євген Кравцов, виконувач обов'язків голови правління ВАТ "Укрзалізниця".

Нові склади вже курсують у напрямку Лисичанська та з'єднали Україну з Латвією. Далі, в "Укрзалізниці" хочуть пустити такі потяги на більш завантажені напрямки.

"Ми відійшли від тої практики, що ми просто розпорошуємо цей парк. Тобто, ми сформуємо з таких вагонів - окремі склади, які будуть курсувати за певними напрямками. Вже курсує такий поїзд у напрямку Лисичанська. Він покурсував 2 тижні. У нього - 100 відсотків. Тобто, люди повністю викуповують його. На сьогоднішній день люди готові платити за сервіс, вони хочуть платити за сервіс", - говорить Олександр Красноштан, заступник директора департаменту пасажирських перевезень у дальньому сполученні ВАТ "Укрзалізниця".

"Нові потяги - символізують правильний напрямок розвитку у сфері обслуговування пасажирів. Ми хочемо, щоб умови пасажирських перевезень покращувалися постійно. Це основна мета - зробити подорожі пасажирів максимально доступними та комфортними", - говорить Шевкі Аджунер, голава наглядової ради ВАТ "Укрзалізниця".

До співпраці долучили і Корюківський вагоно-будівний завод. Звідти "Укрзалізниця" вже за 2 місяці отримає 30 нових вагонів.