Cто двадцять силовиків отримали сьогодні державні нагороди та почесні грамоти. Голова МВС вручив їх з нагоди Дня захисника України. За словами Арсена Авакова, це щорічний привід зібрати разом працівників одразу всіх структур міністерства. Бо, зазвичай, ані в день поліції, ані в день прикордонника не нагороджують таку кількість правоохоронців.

"Сьогодні маю честь від імені держави України вручити вам державні нагороди. Вам захисникам вітчизни, які гідно боронять державу. Нам прийшлося служити, коли ворог окупував часть країни, коли на кордоні йде війна, коли всередині держави нас питаються дестабілізувати і на заваді всього цього стоїте ви", - заявив Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України.