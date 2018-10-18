Курс долара відносно євро в найближчі роки просяде - американський фінансист [ Редактировать ]
Прогноз, що лякає. Американський фінансист пророкує обвал долара. Яким може бути курс? І чи варто вірити цим заявам? - дізнавався у Вашингтоні Дмитро Анопченко.
Далеко не всі цікавляться фінансовими новинами, але це повідомлення миттєво розійшлося світом. "Курс долара відносно євро в найближчі роки просяде - причому значно, до 40 відсотків" - сказав агентству Bloomberg Ульф Ліндал, директор компанії, що спеціалізується на дослідженнях валютного ринку.
"Сьогодні ми спостерігаємо суттєве зниження курсу долара. Це матиме досить серйозні наслідки для усіх фінансових ринків", - говорить Ульф Ліндал.
Зрозуміло, відразу ж пролунали вигуки - "він що, серйозно?" Але і Bloomberg - найавторитетніше агентство фінансової інформації і не друкуватиме неперевірених фактів, і сам містер Ліндал в цьому бізнесі вже 40 років - до розіграшів не схильний і раніше не помилявся.
Економіст запевняє: з початку сімдесятих років курс американської валюти змінюється циклічно. За зростанням обов'язково йде спад, і саме зараз має розпочатися зниження. За останній рік долар уже подешевшав на дев'ять відсотків і ця тенденція нібито збережеться, досягнувши піку через 5 років, коли за 100 євро даватимуть уже 150 доларів.
При цьому мова не про різкий обвал, а про плавне зниження курсу, місяць за місяцем, рік за роком. І свій прогноз фінансист озвучив не для того, щоб налякати обивателів, а щоб підготувати до цього своїх клієнтів, зокрема банки й пенсійні фонди.
Чи є для таких прогнозів економічні підстави? Адже, за даними мінфіну США, економіка зростає, з початку президентства Дональда Трампа в країні з'явилися чотири мільйони нових робочих місць, підросли зарплати, знижується безробіття.
"Президент Трамп продовжує розвивати неймовірну економічну силу, яка суттєво контрастує з політикою попередньої адміністрації. Очевидно, що сьогодні американцям жити краще, ніж два роки тому", - говорить Стівен Мнучін, міністр фінансів США.
Але в цьому ж урядовому звіті є й інші факти. Дефіцит бюджету США побив шестирічний рекорд. За Трампа доходи країни зросли на 14 мільярдів доларів, а витрати - вдесятеро більше. В основному через рекордне фінансування армії і оборони.
І якщо нічого не змінити, вже через два роки бюджетний дефіцит перевищить критичну позначку в трильйон доларів - що зрозуміло, позначиться на курсі. Але жорстко скоротити витрати Трампу частково не дає Конгрес, частково - йому самому не хочеться перед виборами йти на непопулярні кроки. Отже сьогоднішній прогноз цілком може виправдатися. Хіба що в Білому домі із часом все ж вирішать затягнути паски.
по теме
Курс доллара вырос в обменниках 16 октября
Курс американской валюты в обменных пунктах вырос
Валюта подешевела в обменниках
Курсы всех основных валют в обменных пунктах упали по отношению к гривне
Дональда Трампа обвинили в налоговом мошенничестве
Правда ли, что президент США обогатился незаконно? И чем ему грозят новые обвинения?
Трампа обвинили в крупных налоговых махинациях - СМИ
Президент США Дональд Трамп получил наследство от своего отца незаконным путем
США выделят Украине 250 млн долларов
Дональд Трамп подписал принятый Конгрессом "Закон об ассигнованиях на нужды Министерства обороны на 2019 год"