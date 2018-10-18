Прогноз, що лякає. Американський фінансист пророкує обвал долара. Яким може бути курс? І чи варто вірити цим заявам? - дізнавався у Вашингтоні Дмитро Анопченко.

Далеко не всі цікавляться фінансовими новинами, але це повідомлення миттєво розійшлося світом. "Курс долара відносно євро в найближчі роки просяде - причому значно, до 40 відсотків" - сказав агентству Bloomberg Ульф Ліндал, директор компанії, що спеціалізується на дослідженнях валютного ринку.

"Сьогодні ми спостерігаємо суттєве зниження курсу долара. Це матиме досить серйозні наслідки для усіх фінансових ринків", - говорить Ульф Ліндал.

Зрозуміло, відразу ж пролунали вигуки - "він що, серйозно?" Але і Bloomberg - найавторитетніше агентство фінансової інформації і не друкуватиме неперевірених фактів, і сам містер Ліндал в цьому бізнесі вже 40 років - до розіграшів не схильний і раніше не помилявся.

Економіст запевняє: з початку сімдесятих років курс американської валюти змінюється циклічно. За зростанням обов'язково йде спад, і саме зараз має розпочатися зниження. За останній рік долар уже подешевшав на дев'ять відсотків і ця тенденція нібито збережеться, досягнувши піку через 5 років, коли за 100 євро даватимуть уже 150 доларів.

При цьому мова не про різкий обвал, а про плавне зниження курсу, місяць за місяцем, рік за роком. І свій прогноз фінансист озвучив не для того, щоб налякати обивателів, а щоб підготувати до цього своїх клієнтів, зокрема банки й пенсійні фонди.

Чи є для таких прогнозів економічні підстави? Адже, за даними мінфіну США, економіка зростає, з початку президентства Дональда Трампа в країні з'явилися чотири мільйони нових робочих місць, підросли зарплати, знижується безробіття.

"Президент Трамп продовжує розвивати неймовірну економічну силу, яка суттєво контрастує з політикою попередньої адміністрації. Очевидно, що сьогодні американцям жити краще, ніж два роки тому", - говорить Стівен Мнучін, міністр фінансів США.

Але в цьому ж урядовому звіті є й інші факти. Дефіцит бюджету США побив шестирічний рекорд. За Трампа доходи країни зросли на 14 мільярдів доларів, а витрати - вдесятеро більше. В основному через рекордне фінансування армії і оборони.

І якщо нічого не змінити, вже через два роки бюджетний дефіцит перевищить критичну позначку в трильйон доларів - що зрозуміло, позначиться на курсі. Але жорстко скоротити витрати Трампу частково не дає Конгрес, частково - йому самому не хочеться перед виборами йти на непопулярні кроки. Отже сьогоднішній прогноз цілком може виправдатися. Хіба що в Білому домі із часом все ж вирішать затягнути паски.