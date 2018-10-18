Таксист изуродовал девушку в Одессе (фото) [ Редактировать ]
В Одессе разыскивают 30-летнего вооруженного мужчину, который в помещении офиса компании, предоставляющей услуги такси, несколько раз выстрел в лицо диспетчеру.
Нападение произошло 14 октября и пострадавшая девушка уже перенесла три операции. У нее сильно повреждено лицо, сообщает местное издание odessa.online.
По данным одесских СМИ, мужчина год проработал таксистом в этой фирме. Подозреваемый вооружен травматическим пистолетом.
Ранее в Киеве двое пассажиров напали на водителя такси с ножами.
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