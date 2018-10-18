В Одессе разыскивают 30-летнего вооруженного мужчину, который в помещении офиса компании, предоставляющей услуги такси, несколько раз выстрел в лицо диспетчеру.

Нападение произошло 14 октября и пострадавшая девушка уже перенесла три операции. У нее сильно повреждено лицо, сообщает местное издание odessa.online.

По данным одесских СМИ, мужчина год проработал таксистом в этой фирме. Подозреваемый вооружен травматическим пистолетом.

Ранее в Киеве двое пассажиров напали на водителя такси с ножами.