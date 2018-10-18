Брекзіт під пиво. У Брюсселі триває саміт лідерів ЄС. Щодо виходу Британії з Євросоюзу - жодних сенсацій. Чому розлучення загальмувало та як розслаблялися політики після напруженого дня - дізнаємося від Світлани Чернецької.

За кухлем пива. Так закінчився день саміту для лідерів Франції, Німеччини, Бельгії та Люксембургу. Усі четверо зайшли до бару у центрі Брюсселя. Чим не абияк здивували місцевих жителів та туристів. Платив за напої прем'єр Люксембургу. У зв'язку з переобранням на посаді.

"Так, ми випили по бокалу увечері на Гран-Плас. А ще поласували картоплею фрі, адже ми у Брюсселі. Було дуже мило", - ділиться враженнями Ксав'є Беттель , прем'єр-міністр Люксембургу.

На дружні посиденьки за пивом не отримала запрошення британський прем'єр. Терезі Мей довелося залишити саміт раніше. Аби лідери змогли без неї обговорити спільну позицію щодо Брекзиту. Схоже, що у європейців починає уриватися терпець. Часу на те, щоб домовитися про умови "розлучення" дедалі менше.

"29 березня - все, гейм овер. Це останній день, коли Велика Британія буде членом Європейського Союзу. Тож необхідно домовитися до того часу", - говорить Ксав'є Беттель, прем'єр-міністр Люксембургу.

Терезі Мей дали півгодини, щоб розповісти про умови та побажання Лондона. Вона вклалася у 15 хвилин і, за словами голови Європарламенту Антоніо Таяні, нічого нового не сказала. Тож вивести Брекзит із "глухого кута" і цього разу не вдалося.

"Нам потрібно чітко розуміти, чого хоче Лондон. Вони не можуть залишатися однією ногою у Євросоюзі, а другою - у Британії. Це неможливо", - говорить Даля Грибаускайте, президент Литви.

Оскільки зрушити перемовини з мертвої точки не вдається - заговорили про альтернативний варіант. Продовження так званого "перехідного періоду" після Брекзиту. Тобто вийти із ЄС чисто формально, а ще, як мінімум три роки, залишатися членом блоку. Мовляв, за цей час точно вдасться владнати усі суперечності.

"Це поки що лише ідея на цьому етапі. Але так, ми думаємо над варіантом стосовно продовження перехідного періоду. Але при цьому сподіваємося, що не доведеться використовувати цей сценарій. Адже ми працюємо над тим, щоби започаткувати майбутні відносини до кінця передбаченого періоду", - говорить Тереза Мей, прем'єр-міністр Великої Британії.

Варіант продовження транзитного періоду - дуже непопулярний у самій Британії. Адже він означає, що Лондон втрачає право голосу. Залишаючись членом ЄС, він не зможе впливати на рішення блоку, а Тереза Мей не братиме участі у самітах.

Сьогодні другий день саміту лідерів ЄС. І вони не згадуватимуть про Брекзит. Адже це не єдина проблема Євросоюзу. Досі не вирішене питання міграції. Тож обговорили боротьбу з мережами контрабанди людей та захист зовнішніх кордонів. Також на порядку денному безпека та кліматичні зміни.