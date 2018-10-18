Вечно пьяную птицу выбрали главной в Новой Зеландии (видео) [ Редактировать ]
Жители Новой Зеландии выбрали главную птицу 2018 года. Ей стал Кереру, который питается переспелыми фруктами, от чего постоянно пьянеет.
Кереру (новозеландский плодоядный голубь) питается ягодами, которые содержат алкоголь, пьянеет и не контролирует себя. Птицы этого вида врезаются в окна, падают с деревьев, и спят лежа на земле, рассказывает ВВС.
"Это часть их очарования. Все любят их за это", - прокомментировала активистка организации по защите окружающей среды Меган Хабшер.
Новая Зеландия проводит конкурс Птица года, чтобы привлечь внимание к проблеме вымирания пернатых на острове. Сейчас под угрозой исчезновения 80% видов птиц.
Организаторы конкурса для его популяризации привлекают звезд, в 2018 году это были британский актер Стивен Фрай и комик Билл Бэйли.
За Кереру проголосовала и премьер-министр страны Джасинда Ардерн, которая недавно отправилась рожать на велосипеде, поскольку в машине для нее не хватило места.
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