Лишь полдень, а Кереру уже "в дрова". Кадр YouTube/Rumble Viral

Жители Новой Зеландии выбрали главную птицу 2018 года. Ей стал Кереру, который питается переспелыми фруктами, от чего постоянно пьянеет.

Кереру (новозеландский плодоядный голубь) питается ягодами, которые содержат алкоголь, пьянеет и не контролирует себя. Птицы этого вида врезаются в окна, падают с деревьев, и спят лежа на земле, рассказывает ВВС.

"Это часть их очарования. Все любят их за это", - прокомментировала активистка организации по защите окружающей среды Меган Хабшер.

Новая Зеландия проводит конкурс Птица года, чтобы привлечь внимание к проблеме вымирания пернатых на острове. Сейчас под угрозой исчезновения 80% видов птиц.

Организаторы конкурса для его популяризации привлекают звезд, в 2018 году это были британский актер Стивен Фрай и комик Билл Бэйли.

За Кереру проголосовала и премьер-министр страны Джасинда Ардерн, которая недавно отправилась рожать на велосипеде, поскольку в машине для нее не хватило места.