Закон о банкротстве: какие долги по кредитам нельзя списать [ Редактировать ]
18 октября Верховная Рада Украины одобрила проект Кодекса о банкротстве физических лиц.
За соответствующий законопроект N8060 во втором чтении и в целом проголосовали 237 депутатов, сообщает Лига.net.
Кодекс определяет условия восстановления платежеспособности должника. Помимо процедуры банкротства юридических лиц он предусматривает возможность применения процедуры банкротства физических лиц.
Согласно документу, дела о банкротстве физлиц будут рассматривать хозяйственные суды, при участии арбитражного управляющего. Будут доступны две процедуры - судебная и досудебная.
В суде можно будет договориться о реструктуризации или удовлетворить требования кредитора.
Согласно кодексу, не подлежат реструктуризации и списанию долги:
- по кредитам, взятыми должником на отдых,
- по кредитам, взятыми должником на развлечения,
- по кредитам, взятыми должником на покупку предметов роскоши,
- появившиеся из-за участия в азартных играх.
Напомним, сентябре НБУ поднял учетную ставку на 0,5 процентных пункта до 18%. Повышение учетной ставки способствует повышению стоимости кредитов.
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