Дела о банкротстве физлиц будут рассматривать хозяйственные суды. Илл.: pixabay.com

18 октября Верховная Рада Украины одобрила проект Кодекса о банкротстве физических лиц.

За соответствующий законопроект N8060 во втором чтении и в целом проголосовали 237 депутатов, сообщает Лига.net.

Кодекс определяет условия восстановления платежеспособности должника. Помимо процедуры банкротства юридических лиц он предусматривает возможность применения процедуры банкротства физических лиц.

Согласно документу, дела о банкротстве физлиц будут рассматривать хозяйственные суды, при участии арбитражного управляющего. Будут доступны две процедуры - судебная и досудебная.

В суде можно будет договориться о реструктуризации или удовлетворить требования кредитора.

Согласно кодексу, не подлежат реструктуризации и списанию долги:

по кредитам, взятыми должником на отдых, по кредитам, взятыми должником на развлечения, по кредитам, взятыми должником на покупку предметов роскоши, появившиеся из-за участия в азартных играх.

Напомним, сентябре НБУ поднял учетную ставку на 0,5 процентных пункта до 18%. Повышение учетной ставки способствует повышению стоимости кредитов.