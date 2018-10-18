Во Вселенной нашли невероятное образование [ Редактировать ]
Астрономы обнаружили гигантскую структуру, которая существовала в ранней Вселенной - она так далеко, что до Земли "дошло" ее изображение в возрасте двух миллиардов лет после Большого взрыва.
Образование являлось предшественником сверхскопления галактик, и на то время было самым крупным объектом из известных, рассказывает Phys.org.
Впервые ученые смогли обнаружить массивный объект при высоком красном смещении, представляющем собой сдвиг спектральных линий к длинноволновой области спектра, который коррелирует с расстоянием от Земли.
Структура была названа Гиперионом, и ее удаленность от Земли составляет десять миллиардов световых лет. Масса структуры невероятна - она превышает солнечную более чем в квадриллион раз.
Гиперион состоит из семи плотных областей, связанных между собой нитями из галактик. Ключевым его отличием от других подобных образований является отсутствие четко выраженного центра.
Тем временем по космосу несется "Пожиратель планет".
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