В Германии в результате несчастного случая погиб киевлянин.

Трагедия случилась в национальном парке Саксонская Швейцария в немецкой федеральной земле Саксония, где украинец упал, когда перелазил через перила, сообщает "Укринформ" со ссылкой на главное управление полиции Дрездена.

“Назвать имя погибшего я не могу, это противоречит законодательству. Однако я могу сообщить вам, что он, очевидно, прибыл из Киева", - сообщил представитель полиции.

Он отметил, что расследование дела продолжается, но никаких указаний на то, что это могло быть убийством, нет. Почему мужчина перелез через перила, что привело к падению и последовавшей гибели, неясно.

Несколькими днями ранее в Швейцарии автобус с туристами попал в страшную аварию.