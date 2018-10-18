Украинский турист погиб в Германии [ Редактировать ]
В Германии в результате несчастного случая погиб киевлянин.
Трагедия случилась в национальном парке Саксонская Швейцария в немецкой федеральной земле Саксония, где украинец упал, когда перелазил через перила, сообщает "Укринформ" со ссылкой на главное управление полиции Дрездена.
“Назвать имя погибшего я не могу, это противоречит законодательству. Однако я могу сообщить вам, что он, очевидно, прибыл из Киева", - сообщил представитель полиции.
Он отметил, что расследование дела продолжается, но никаких указаний на то, что это могло быть убийством, нет. Почему мужчина перелез через перила, что привело к падению и последовавшей гибели, неясно.
Несколькими днями ранее в Швейцарии автобус с туристами попал в страшную аварию.
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