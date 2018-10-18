Эмбарго снято: Украина и США договариваются о поставках оружия [ Редактировать ]
Украина и США ведут переговоры о поставках американского оружия.
Об этом сообщил специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер в ходе выступления во время конференции аналитического центра Atlantic Council, информирует "РБК-Украина".
Волкер отметил, что США отменили эмбарго на поставки оружия в Украину и отошли от позиции администрации предыдущего президента США Барака Обамы, что поставки вооружения может обострить ситуацию на Донбассе.
Таким образом, Украина может получить оружие в случае достижения согласия на переговорах.
"Теперь мы можем помочь Украине противотанковым оружием, системами для борьбы со снайперским огнем...Решение администрации заключается в том, чтобы относиться к Украине как к стране, которая имеет право на самозащиту", - объяснил Волкер.
Также во время выступления на конференции Atlantic Council Курт Волкер заявил, что США будут вводить новые санкции против России "каждые месяц-два".
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