В Афганистане сразу после совещания властей Кандагара с представителями НАТО произошла перестрелка, в результате которой погибли два человека, еще двое получили ранения.

Об этом сообщает The National.

Начальник полиции Кандагара Абдул Разик был убит, а двое американских граждан получили ранения во время стрельбы в офисе губернатора афганского города вскоре после визита генерала армии Соединенных Штатов, командующего Миссии решительной поддержки НАТО и Силы США - Афганистан Остина Скотта Миллера.

Как сообщил пресс-секретарь НАТО, в результате инцидента двое граждан США получили ранения. Он добавил, что во время инцидента погиб также местный оператор.

Командир Миссии поддержки НАТО в Афганистане Остин Миллер не пострадал.

"Сегодня в кандагарском дворце произошло чрезвычайное происшествие. По предварительным сообщениям, инцидент произошел между афганцами. Два американца были ранены во время перестрелки, и они были эвакуированы медицинскими работниками", - сказал представитель НАТО в афганской миссии полковник Кнут Петерс.

По данным местных жителей в Кандагаре, они услышали громкий взрыв, а затем звуки стрельбы.

Генерал Разик, известный как один из самых влиятельных представителей силовых структур на юге Афганистана, был известен пренебрежением правилами и нарушениями прав человека, но также стоял за относительной стабильностью страны, остававшейся свободной от Талибана.

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