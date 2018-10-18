Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил о том, что страна восстановит военный полк в городе Сувалки возле границы с Россией.

Об этом заявили в оборонном ведомстве Польши.

"Принял решение о восстановлении полка в Сувалки. Безопасность - один из наших приоритетов. В ближайшие месяцы подразделение, действующее в Сувалки, будет увеличено численно", - сказал Блащак.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты рассматривают поступивший от Польши запрос на постоянное присутствие американских войск на ее территории с предоставлением для них базы, финансирование которой возьмет на себя польское правительство.

Тем временем на Донбассе обнаружили танки России.