Польша увеличит войско на границе с Россией [ Редактировать ]
Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил о том, что страна восстановит военный полк в городе Сувалки возле границы с Россией.
Об этом заявили в оборонном ведомстве Польши.
"Принял решение о восстановлении полка в Сувалки. Безопасность - один из наших приоритетов. В ближайшие месяцы подразделение, действующее в Сувалки, будет увеличено численно", - сказал Блащак.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты рассматривают поступивший от Польши запрос на постоянное присутствие американских войск на ее территории с предоставлением для них базы, финансирование которой возьмет на себя польское правительство.
Тем временем на Донбассе обнаружили танки России.
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