Крушение самолета в Винницкой области: детали трагедии [ Редактировать ]
Американский пилот Сет Неринг, который погиб при крушении Су-27 на учениях в Винницкой области, впервые выполнял полет на самолете данной модели.
Об этом сообщили в пресс-службе подразделения Национальной воздушной гвардии Калифорнии, передает "Громадське".
44-летний Неринг впервые участвовал в учениях за рубежом. В целом он имел более 20 лет опыта работы в ВВС США и Национальной воздушной гвардии Калифорнии.
"Он (Неринг) присоединился к армии в декабре 1994 года как начальник экипажа истребителя F-16", - говорится в сообщении.
Пилот не был женат и не имел детей. У Неринга остались мать, отец и сводная сестра.
16 октября в Винницкой области во время учений "Чистое небо" произошло крушение истребителя четвертого поколения Су-27. Оба пилота, среди которых военнослужащий США, погибли.
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