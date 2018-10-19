Драка во время матча

Хоккеисты Алексей Воронин и Кирилл Жовнир сошлись в кулачном бою в матче между "Динамо" и "Донбассом" в рамках десятого тура Украинской хоккейной лиги.

Не только яркой игрой и непредсказуемым поворотом событий запомнился матч "Донбассом" и МХК "Динамо" - на экваторе встречи эмоции на площадке начали переливаться через край и Воронин начал драться с Жовниром прямо посреди игровой площадки.

Алексей Воронин и Кирилл Жовнир раньше были одноклубниками и выступали именно за МХК "Динамо".

Днями ранее в Киеве недалеко от станции метро "Харьковская" произошла масштабная драка между двумя компаниями молодых людей.