В Украине стартовал первый этап создания Высшего антикоррупционного суда. Об этом сообщила пресс-служба Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Комиссия судей проведет собеседования с кандидатами в члены Общественного совета международных экспертов (ОСМЭ) в рамках подготовки конкурса в Высший антикоррупционный суд.

"19 октября члены Высшей квалификационной комиссии судей Украины в режиме скайп-конференции проведут собеседования с кандидатами на должности членов Общественного совета международных экспертов", - говорится в сообщении.

В собеседовании примут участие 16 членов Комиссии и кандидаты, предложенные международными организациями.

Решение об избрании членов ОСМЭ будет принято Комиссией ориентировочно к концу октября, в соответствии с порядком и критериями, предусмотренных законом.

Среди критериев избрания кандидатов:

безупречная деловая репутация,

высокие профессиональные и моральные качества,

общественный авторитет,

соответствующий опыт работы в других странах по осуществлению процессуального руководства,

поддержание государственного обвинения в суде или осуществления судопроизводства по делам, связанным с коррупцией.

ОСМЭ создается на шесть лет как вспомогательный орган для содействия Комиссии в подготовке решений по вопросам назначения на должности судей Высшего антикоррупционного суда.

В ЕС уже назвали сроки запуска работы Антикоррупционного суда в Украине.