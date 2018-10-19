Антикоррупционный суд: в Украине начался первый этап создания [ Редактировать ]
В Украине стартовал первый этап создания Высшего антикоррупционного суда. Об этом сообщила пресс-служба Высшей квалификационной комиссии судей Украины.
Комиссия судей проведет собеседования с кандидатами в члены Общественного совета международных экспертов (ОСМЭ) в рамках подготовки конкурса в Высший антикоррупционный суд.
"19 октября члены Высшей квалификационной комиссии судей Украины в режиме скайп-конференции проведут собеседования с кандидатами на должности членов Общественного совета международных экспертов", - говорится в сообщении.
В собеседовании примут участие 16 членов Комиссии и кандидаты, предложенные международными организациями.
Решение об избрании членов ОСМЭ будет принято Комиссией ориентировочно к концу октября, в соответствии с порядком и критериями, предусмотренных законом.
Среди критериев избрания кандидатов:
- безупречная деловая репутация,
- высокие профессиональные и моральные качества,
- общественный авторитет,
- соответствующий опыт работы в других странах по осуществлению процессуального руководства,
- поддержание государственного обвинения в суде или осуществления судопроизводства по делам, связанным с коррупцией.
ОСМЭ создается на шесть лет как вспомогательный орган для содействия Комиссии в подготовке решений по вопросам назначения на должности судей Высшего антикоррупционного суда.
В ЕС уже назвали сроки запуска работы Антикоррупционного суда в Украине.
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