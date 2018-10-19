Курс валют на 19 октября: чего ждать в конце недели [ Редактировать ]
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Национальный банк Украины ослабил курс гривны. Курс доллара на межбанке в покупке и продаже снизился.
НБУ установил официальные курсы валют на уровне:
- 100 долларов США - 2 803,6 грн.
- 100 евро - 3 225,6 грн.
Курс доллара на межбанковском валютном рынке 18 октября в покупке снизился на 84 копейки, а в продаже - на 83 копейки, до 27,08-27,10 грн.
Как сообщалось, Кабинет министров Украины ожидает, что курс гривны к концу 2019 года составит 29,4 гривны за доллар.
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