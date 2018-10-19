Национальный банк Украины ослабил курс гривны. Курс доллара на межбанке в покупке и продаже снизился.

НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

100 долларов США - 2 803,6 грн.

100 евро - 3 225,6 грн.

Курс доллара на межбанковском валютном рынке 18 октября в покупке снизился на 84 копейки, а в продаже - на 83 копейки, до 27,08-27,10 грн.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины ожидает, что курс гривны к концу 2019 года составит 29,4 гривны за доллар.