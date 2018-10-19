Владимира Балуха этапировали в Керченскую колонию [ Редактировать ]
Украинский активист Владимир Балух находится в Керченской колонии в оккупированном Крыму.
Об этом сообщил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, передает "Радио Свобода".
Перед этим также жена украинского активиста Владимира Балуха Наталья сообщала, что его должны этапировать в Керченскую колонию.
На время этапирования Балух решил временно прекратить голодовку. По данным адвоката Дмитрия Динзе, у Балуха после более 200 дней голодания есть подозрение на язву или панкреатит.
Напомним, Людмила Денисова заявила, что Россия предоставляет устаревшие данные о состоянии политзаключенных.
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