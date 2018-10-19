Украинский активист Владимир Балух находится в Керченской колонии в оккупированном Крыму.

Об этом сообщил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, передает "Радио Свобода".

Перед этим также жена украинского активиста Владимира Балуха Наталья сообщала, что его должны этапировать в Керченскую колонию.

На время этапирования Балух решил временно прекратить голодовку. По данным адвоката Дмитрия Динзе, у Балуха после более 200 дней голодания есть подозрение на язву или панкреатит.

Напомним, Людмила Денисова заявила, что Россия предоставляет устаревшие данные о состоянии политзаключенных.