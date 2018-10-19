В Мельбурне, чтобы поприветствовать принца Гарри и его супругу Меган Маркл во время их австралийского турне, собралась огромная толпа.

19-летняя студентка местного университета Индия Браун ждала с самого утра, чтобы увидеть герцога и герцогиню Сассекских вблизи.

Индия призналась, что является огромной поклонницей принца Гарри. Она держала в руках плакат с надписью: "Я здесь с 4 утра, люблю тебя с 8 лет". И он, увидев эти слова, не мог не подойти.

По словам девушки, когда Гарри приблизился к ней, она попросила об услуге, которая отнюдь не входит в королевский протокол - попросила ее обнять и принц согласился.

Девушка не могла поверить своему счастью и расплакалась.

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