ДТП у Харькові: чому суд досі не виніс рішення?

Опівдні люди з квітами збираються на Сумській - місці смертельної ДТП. Прості харків'яни, постраждалі, родичі загиблих. Киянка Оксана Нестеренко рік тому прогулювалася тут з подругою. Від удару "Лексуса2 дістала тяжкі травми. Лікується досі