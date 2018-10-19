В Харьковской области произошло смертельное ДТП (фото) [ Редактировать ]
На автодороге "Киев-Харьков-Довжанский" произошла авария, в результате которой погиб человек.
Об этом сообщается на сайте Национальной полиции.
42-летний водитель "ВАЗ" не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем Mitsubishi. В результате происшествия водитель "Ваза" погиб. 47-летний водитель иномарки от госпитализации отказался.
Информация внесена в журнал единого учета. Решается вопрос о квалификации происшествия по Уголовному кодексу Украины.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Тем временем в Киеве на Подоле произошла масштабная авария, в результате которой пострадали люди.
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