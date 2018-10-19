Некоторые люди готовы отдать все, что угодно, лишь бы помочь нуждающемуся. Другие же, наоборот, будут считать каждую копейку и лишний раз не потратят деньги даже на самого себя. О самых меркантильных знаках зодиака пишет Аsn.in.ua.

Широкая душа - Стрельцы

К Стрельцам нет никаких претензий. Они самые щедрые представители зодиакального круга. С ними даже бесполезно бороться, они все равно найдут кому помочь: и голодающего накормят, и бездомного поселят, и страждущего пригреют.

Стрельцы любят покровительствовать и помогать, конечно, не просто так, а за улыбку и искреннее "спасибо".

Именно поэтому деньги любят Стрельцов и сами стремятся попасть им в руки.

Искренний расточитель - Водолей

Эти люди не просто великодушны по отношению к другим, они настоящие транжиры. Главный приоритет для них - сделать так, чтобы угодить и порадовать любимых родственников, близких друзей и коллег.

Они очень заботливые, внимательные и предусмотрительные, особенно к желаниям окружающих. Только намекните о своей мечте и Водолей, естественно в тайне от вас, побежит ее выполнять.

Любит появляться эффектно - Лев

Кому как не Львам известно все о эффектности, великолепии и грациозности. Представители этого Знака никогда не оставят без внимания и дарят дорогие подарки своим близким. Только малознакомые люди могут увидеть во Львах ярых скупердяев.

Однако если вы сумеете развеселить и понравится царю астрологического круга, то он непременно потратит деньги и на вас.

Львы покупают все, что сияет, блестит и приносит им удовольствие.

Корыстный и хитрый - Овен

Расточительные Овны расположились на 9 месте. Типичные представители этого Знака щедрые, но практичные люди. Овны умеют вкладывать свои деньги на перспективу. Иными словами, они инвестируют в межличностные отношения.

Если в вашей жизни есть активный Овен и он не скупится на подарки, всегда дает в долг и материально помогает - будьте уверены, он видит в вас потенциального кандидата, с которым уже давно заключил взаимовыгодные деловые отношения. Овен спустит все деньги на человека, если будет уверен, что рано или поздно тот ему пригодится.

Если только за чужой счет - Весы

Весов можно смело назвать щедрыми людьми, но есть одно "но": они любят спускать чужие деньги. Весы с радостью купят вам хоть место на Луне, если сначала найдут себе спонсора.

Весам не составит труда попросить денег у родителей, друзей, любимого человека или соседей по площадке, для своих гуляний и развлечений. Самое главное, чтобы потом не пришлось отдавать.

Позер - Скорпион

Для Скорпионов щедрость - это удачная возможность показать себя с хорошей стороны. Главное, чтобы знакомые по достоинству оценили их бюджет, новый ремонт, роскошный интерьер, выгодную работу и вообще их способность.

Но как только Скорпионов догоняют материальные проблемы. Они пропадают из виду. Все дело в том, что Скорпионам отвратительна сама мысль о том, что где-то в обществе можно показаться без денег.

Нужны зрители - Близнецы

Близнецы пока еще не определились скупые они или щедрые. Об этом Знака известно лишь то, что для проявления щедрости его представителям нужны зрители, публика и желательно закадровые аплодисменты. Близнец может откровенно зажать для вас сто рублей, если вы попросили об этом наедине.

Обращайтесь к ним за помощью, когда на них смотрит много людей. Вот тогда они будут готовы выложить последние деньги из своего кошелька, обсыпать вас с ног до головы комплиментами и купюрами и отправить вас на такси до соседнего дома.

Все сложно - Рыбы

С ними всегда сложно. Ведь они могут быть скупыми до слез и щедрыми до такого же состояния. Во главе угла стоит совсем не материальное положение Рыб, а их настроение. При этом невозможно вычислить, когда их настроение будет из разряда "сегодня я куплю тебе небо, звезды и моря", а когда "ничего у меня не проси". Но астрологам известны тайные ходы.

Рыбы обожают конкретику. Поэтому четко, ясно, доступно и без всяких колебаний нужно говорить прямо о своих желаниях.

Наемники - Тельцы

Тельцы просто обожают, когда деньги тратят исключительно на них. Причем они этого не стесняются. Женщины и мужчины берегитесь, среди представителей этого знака много содержанок и альфонсов. У них даже есть определенная тактика: несколько раз они готовы спустить огромные деньги на вас, чтобы без стыда и неловкости использовать вашу безлимитную кредитку.

Впрочем, в случае серьезных материальных проблем, Тельцы станут на вашу сторону, всегда придут на помощь, защитят и оплатят, что уравнивает всех их недостатки.

Все в дом - Раки

Раки живут для себя и тратят деньги только на необходимые, ценные вещи. С друзьями и близкими людьми они достаточно скупы. Главный ориентир для Раков - это покупка вещей для дома и собственного уюта. Поэтому ждать роскошных подарков и открытых жестов от них не стоит.

Предложите Рака купить духи или телевизор, они всегда выберут второе. Именно поэтому их дом - просто мечта, там всегда царят уют, новый ремонт, предметы антиквара и последние новинки технологической моды.

Материальный эгоист - Дева

Девы денег на ветер не бросают и не опустошают напрасно свой кошелек. Но это не значит, что представители этого знака могут приобрести роскошные и дорогие вещи. Могут и покупают, правда, только для себя. Однако Девы настолько падки на манипуляцию, что выманить у них несколько тысяч не составит труда. Впрочем, потом они могут потребовать их обратно, как только их материальное положение будет неустойчивым.

Самый настоящий скряга - Козерог

Вот мы и подошли к самому жадному и меркантильному знаку зодиака. На первом месте гордо сидят Козероги, которые откровенно скупы. Представители этого Знака готовы вкладывать деньги исключительно в свой общественный статус. Друзья, любимые и родные обойдутся и без широких жестов. Именно Козероги могут искать где и что купить подешевле. Они будут долго и упорно гулять по магазинам, чтобы найти выгоду, пусть даже в 20 гривен.

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