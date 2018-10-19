Лолита набросилась с кулаками на Малахова (видео) [ Редактировать ]
Российский телеведущий Андрей Малахов опубликовал видео в Instagram, на котором скандальная певица Лолита Милявская в боксерских перчатках накинулась на него с кулаками.
В свою очередь, он закрылся от нее стулом.
На записи запечатлен телеведущий, сидящий за столом в компании популярного исполнителя, экс-участника дуэта "Чай вдвоем" Стаса Костюшкина. В этот момент к ним подсела Лолита Милявская, чьи руки украсили внушительные красные боксерские перчатки.
"Привет, Андрей, как дела? Это тебе за Кококрина (Милявская внезапно вскочила и нанесла Малахову удар правой рукой - ред.)! Это тебе за Мамаева! Сволочь! Мне все равно ничего не будет! Вали его стулом!" - крикнула Лолита, обращаясь, по видимому, к Стасу Костюшкину.
В этот момент Андрей Малахов прикрылся стулом. "И тебе", - сказала Милявская, нанеся удар и певцу.
Ранее Лолита Милявская призналась, что принимала наркотики.
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