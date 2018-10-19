Российский телеведущий Андрей Малахов опубликовал видео в Instagram, на котором скандальная певица Лолита Милявская в боксерских перчатках накинулась на него с кулаками.

В свою очередь, он закрылся от нее стулом.

На записи запечатлен телеведущий, сидящий за столом в компании популярного исполнителя, экс-участника дуэта "Чай вдвоем" Стаса Костюшкина. В этот момент к ним подсела Лолита Милявская, чьи руки украсили внушительные красные боксерские перчатки.

"Привет, Андрей, как дела? Это тебе за Кококрина (Милявская внезапно вскочила и нанесла Малахову удар правой рукой - ред.)! Это тебе за Мамаева! Сволочь! Мне все равно ничего не будет! Вали его стулом!" - крикнула Лолита, обращаясь, по видимому, к Стасу Костюшкину.

В этот момент Андрей Малахов прикрылся стулом. "И тебе", - сказала Милявская, нанеся удар и певцу.

Ранее Лолита Милявская призналась, что принимала наркотики.