Получение субсидий: куда украинцам отправлять жалобы [ Редактировать ]
Министерство социальной политики Украины запустило "горячую телефонную линию" для жалоб о незаконном получении субсидий другими гражданами на оплату жилищно-коммунальных услуг, или другой государственной помощи.
Об этом сообщил начальник Директората семьи и социальной поддержки Минсоцполитики Виталий Музыченко, информирует УНИАН.
"Нам нужно наладить обратную связь. В этом месяце у нас открылась, впервые в государстве, "горячая телефонная линия", на которую можно пожаловаться, на которую можно предоставить информацию о неправомерном получении социальной поддержки", - сообщил чиновник.
"Внедрение такой телефонной линии, которая действует в рабочие часы, дает любому гражданину, имеющему информацию, что кто-то незаконно получает государственную социальную помощь, любую, или что к нему применялись меры со стороны органов социальной защиты населения, органов социальной поддержки, которые не соответствуют нормам действующего законодательства, возможность донести эту информацию", - уточняет Музыченко.
После получения сигналов от граждан госорганы будут проводить проверки.
"На сегодняшний день из-за несовершенной системы социального инспектирования и контроля со стороны государства за использованием бюджетных денег теряется большая сумма средств", - добавил Музыченко.
Ранее мы писали о том, в каких случаях отменят субсидии.
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